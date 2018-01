La Trinité, France

Le feu a pris dans un secteur proche de la pénétrante qui longe le Paillon entre Nice et la Trinité. Il s'est rapidement propagé sur la commune et a ravagé 2 hectares de végétation. Par sécurité, les pompiers engagés sur place ont évacué une partie du quartier résidentiel de La Plana. Les habitants ont quitté leur maison et ont été hébergés dans le groupe scolaire de la commune.

Plus d'une centaine de pompiers mobilisés

Avec les vents violents qui soufflaient ce mercredi soir sur le secteur, les pompiers n'ont pas lésiné sur les moyens. Au total 131 sapeurs ont été engagés pour lutter contre le feu. Par sécurité 22 personnes d'une dizaine de maison ont été évacuées . La pénétrante du Paillon a du être coupée à la circulation pour permettre au secours d'intervenir sans problème.

Vers 23 heures 30 le front droit du feu qui menacé le secteur habité à été circonscrit et les trinitaires ont pu regagné leur maison pour y passer la nuit.