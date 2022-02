Le parquet de Pau annonce ce vendredi la mise en examen d'un homme d'une soixantaine d'années pour agressions sexuelles. Il s'agit d'un professeur de piano qui enseignait au conservatoire. Il y a quelques jours, un autre professeur de piano était mis en examen pour viols et agressions sexuelles.

Conservatoire de Pau : un second professeur de piano mis en examen pour agressions sexuelles

C'est une semaine éprouvante pour le conservatoire de Pau. La procureure de la République de Pau annonce ce vendredi qu'un professeur de piano qui exerçait dans l'établissement a été mis en examen pour agressions sexuelles sur cinq victimes. Les faits se seraient produits entre 2007 et 2021, au sein du conservatoire. Mardi dernier, un autre professeur de piano du conservatoire était mis en examen pour viols et agressions sexuelles. "Les deux affaires n'ont aucun lien entre elles" assure le parquet.

L'enseignant a été convoqué jeudi au commissariat puis placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme âgé d'une soixantaine d'années, professeur de piano qui conteste les faits et se décrit comme étant un homme "tactile". Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'exercer auprès de mineurs et interdiction d'aller au conservatoire de Pau.

Une cellule psychologique mise en place

La présidente déléguée du conservatoire Clarisse Johnson Le Loher explique qu'une enquête administrative a été menée en septembre et octobre 2021. Suite à cela, un signalement a été fait au parquet en novembre. "L'enseignant n'a plus été en contact avec des élèves depuis que les éléments ont été connus" ajoute la présidente au sujet du professeur qui a par la suite été licencié.

"C'est perturbant, c'est choquant, c'est inquiétant parce que les deux dossiers sortent au même moment et concernent la même discipline" réagit Clarisse Johnson Le Loher. Un dispositif est en train d'être mis en place avec des psychologues pour entourer et accompagner les familles et l'équipe. "Ça jette le discrédit sur les autres" craint la présidente du conservatoire de Pau qui rappelle pour autant que "c'est un établissement qui dispense un enseignement de qualité".

La procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, explique que le professeur de piano est poursuivi pour "agressions sexuelles sur mineurs de 15 par personne ayant autorité". Par ailleurs, selon le parquet, "l'instruction visera à établir dans quelle mesure les comportements qui lui sont reprochés relèveront de la qualification d'agression sexuelle."