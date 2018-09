Pourquoi le chef de chœur Pierre-Marie Dizier n'était pas un détenu plus surveillé, vu l'ampleur de l'affaire? Comment a-t-il pu se suicider alors qu'il n'était pas seul dans sa cellule? Est-ce un défaut de moyens pénitentiaires, de surveillance?

Indre-et-Loire, France

Le chef de chœur du conservatoire de Tours était incarcéré depuis février, poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs. Dans sa cellule, ils étaient trois. Ses codétenus avaient pris cette nuit là des somnifères, et disent d'ailleurs n'avoir rien entendu. Les éléments semble à prouver qu'il avait planifié son geste. Il avait rembourré son lit pour faire croire qu'il dormait, et s'est donné la mort derrière son lit, un endroit que le surveillant ne voit pas depuis l’œilleton de la porte. "Ici, ce n'est pas une question de moyens, de manque d'effectifs pour faire les rondes" disent les surveillants. Les détenus connaissent "nos habitudes, nos fréquences de passages.

Vous pouvez mettre des rondes tous les quarts d'heure, ça ne changera rien. Des surveillants de la maison d'arrêt de Tours

Vivant très mal son incarcération, Pierre-Marie Dizier avait fait une tentative de suicide par absorption de médicaments quelques semaines après son placement en détention. Sauvé par les surveillants et le Samu, il avait été placé d'abord dans une chambre à l'isolement, avant d'être remis dans une cellule, avec deux détenus, de son âge, poursuivis pour les mêmes faits. "Ils s'entendaient bien" disent les surveillants. Après sa tentative de suicide, il était suivi très souvent par un psychologue et l'assistante sociale. Il avait recommencé les promenades collectives, il allait à la bibliothèque. "Il avait promis qu'il tiendrait jusqu'à la fin du procès pour les victimes" nous confie un surveillant. Alors, pourquoi ce passage à l'acte? "C'était un homme très intelligent, qui a peut-être très bien camouflé son mal-être" dit un autre. Il y a quelques semaines, il avait reçu une lettre de sa femme demandant le divorce. L'élément de trop peut-être.