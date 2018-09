Pierre-Marie Dizier s'est suicidé à la maison d'arrêt de Tours. Le chef de chœur du Conservatoire de Tours était incarcéré depuis février, poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs. Ce suicide éteint l'action publique.

Indre-et-Loire, France

"J'ai un sentiment d'incompréhension" dit le lundi matin Maître Pierre-Antoine Cros, l'avocat de Pierre-Marie Dizier. C'est le magistrat instructeur qui l'a prévenu du suicide son client, dans sa cellule de la maison d'arrêt de Tours, dans la nuit de samedi à dimanche. "Je ne vois rien dans le dossier qui puisse expliquer son geste" assure-t-il. Maître Cros avait encore vu son client jeudi dernier, pour préparer une nouvelle audition devant le magistrat instructeur dans le courant du mois d'octobre.

Le chef de chœur du conservatoire de Tours était écroué pour des viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs, depuis le mois de février. Plusieurs plaintes avaient été déposées, dont certaines dernièrement. Les faits les plus graves se seraient déroulés lors de week-end à Paris, et de voyages à la Réunion. Des attouchements auraient aussi eu lieu au sein même du Conservatoire.

Le décès de Pierre-Marie Dizier éteint toute action pénale. Il n'y aura donc pas de procès. Les victimes déclarées peuvent maintenant agir au civil pour se faire indemniser auprès de la commission des victimes d'infractions pénales. Prévenues tôt ce matin par leurs avocats, les victimes ont pour l'instant "du mal à digérer l'information" selon l'une des avocates.