"Consommateurs de drogue, vous êtes filmés": un panneau pour dissuader les clients de venir à Guénange

Le maire de Guénange, qui en a marre du trafic de drogue dans sa commune, veut dissuader les clients de venir. Il vient d'installer un panneau "Consommateurs de stupéfiants, vous êtes filmés" à deux pas des caméras de surveillance à l'entrée de la ville.

Un panneau qui vient d'être installé à l'entrée de Guénange à deux pas des caméras de surveillance ne passe pas inaperçu: "Consommateurs de stupéfiants: vous êtes filmés". Le maire qui en a marre du trafic de drogue dans sa commune a décidé de cibler les clients. Guénange, 7.500 habitants au sud de Thionville, est devenue en quelques années une plaque tournante du trafic de drogue en Moselle, depuis notamment l'incendie il y a 4 ans dans la commune voisine d'Uckange de la Tour des Tilleuls, qui avait été investie par les trafiquants.

"Si ça peut dissuader les clients de venir dans le quartier" - le maire de Guénange

A côté de l'un des deux gros points de vente de drogue, le maire de Guénange est interpellé et copieusement insulté. Son panneau n'est visiblement pas apprécié des dealers. Mais Jean-Pierre La Vaullée assume: "Si ça peut dissuader les clients de venir dans le quartier pour que notre commune retrouve sa sécurité, ce sera déjà ça". Le maire de Guénange ne remet pas en cause le travail des gendarmes et de la justice mais il est dépassé par la situation: le trafic de drogue a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années dans le quartier HLM République. Ce retraité installé ici depuis 22 ans témoigne:"C'est triste, les enfants se retrouvent au milieu des dealers, qui interpellent les clients en voiture, les gens se garent partout".

Le panneau "Consommateurs de stupéfiants, vous êtes filmés" à l'entrée de Guénange © Radio France - Cécile Soulé

Faute de pouvoir démanteler les réseaux, la mairie met donc la pression sur les consommateurs. Mais cette habitante n'y croit pas vraiment:"S'ils ont envie d'acheter de la drogue, ils le feront quand même, à l'abri des caméras de surveillance, ce panneau ne les arrêtera pas". Pour faire aussi la guerre aux trafiquants, le maire de Guénange a demandé officiellement au préfet le placement de sa commune en zone de sécurité prioritaire.