Consommation de drogues : 5 départements franciliens dans le top 10 de ceux qui ont dressé le plus d'amendes

Le gouvernement a dressé son bilan pour l'année 2022 de lutte contre les drogues. À cette occasion une conférence de presse était organisée avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ainsi que le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti et le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal.

Des saisies en forte augmentation

Concernant les saisies, plus de 128 tonnes ont été saisies l'année dernière, soit 15% de plus par rapport à 2021. Dans le détail, pour la cocaïne, les saisies ont augmenté de 5 % pour atteindre 27,7 tonnes. Pour l’héroïne, les saisies s’élèvent à 1,4 tonnes en 2022, soit 8 % de plus. Pour les drogues de synthèse, les saisies d’ecstasy/MDMA ont été multipliées par 10 en 10 ans. 273 kg d’amphétamines et métamphétamines ont été saisis, soit 21 % de plus.

Dans le Val-d’Oise, la hausse des saisies de drogues est flagrant. +126 % de saisies de cannabis entre 2021 et 2022 et +560% depuis 2017. Pour la cocaïne, les saisies ont augmenté de 101% entre 2021 et 2022.

Beaucoup d'amendes pour les consommateurs en Ile-de-France

En 2022, plus de 37.500 trafiquants de stupéfiants, c'est près de 5% de plus qu'en 2021. De nombreuses amendes ont aussi été dressées aux consommateurs. 106.476 ont été dressées en 2021 contre 143.447 l'année dernière, soit une augmentation de 34 %. Dans le Val-d'Oise par exemple, le département a enregistré une hausse de 25 % du nombre de trafiquants.

Parmi les dix département dans lesquels le plus d'amendes ont été dressées en 2022, Paris est classé deuxième (8.982), loin derrière le premier, les Bouches-du-Rhône (19.718). La Seine-Saint-Denis complète le podium et arrive troisième (6 391). La Seine-et-Marne est sixième (4.867), le département des Yvelines est septième (4.848) et celui des Hauts-de-Seine est huitième (4.567).

Dans le cadre de la lutte contre l'importation de drogues dans le pays, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que les contrôles seront renforcés à l'arrivée des vols à Paris, Un scanner "in corpore" sera installé à l'aéroport d'Orly cette année.