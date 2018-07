Joué-sur-Erdre, France

Pour cette nouvelle édition du festival Dub Camp, qui se déroulait du 19 au 22 juillet dernier, à Joué-sur-Erdre, le dispositif de sécurité et de surveillance était renforcé. Huit gendarmes au minimum étaient en permanence sur place, avec le renfort des douanes, pour limiter au maximum le trafic de drogues, très courant lors de ce festival.

24 permis de conduire retirés

Grâce à ce dispositif renforcé, les gendarmes ont procédé à deux fois plus d'interpellations que l'année dernière. 44 personnes ont été arrêtées pour consommation de drogues et trois pour revente de produits stupéfiants. Du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et des champignons hallucinogènes ont également été saisis par les gendarmes qui ont par ailleurs retirer 14 permis de conduire à la sortie du festival pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et 10 pour conduite sous alcoolémie.

La grande majorité des personnes interpellées, en plus d'une amende, ont eu le droit à un rappel à la loi. En tout la 5e édition de ce festival de musique Dub, a rassemblé 25 000 personnes cette année.