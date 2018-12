VIDEO - Consternation à Châtellerault après l'incendie de la sculpture de la Main Jaune

Châtellerault, France

La Main Jaune devrait bientôt disparaître du rond-point du Pila à Châtellerault. L'oeuvre en partie détruite par les flammes dimanche 16 décembre au soir, sera démontée dans les jours qui viennent par mesure de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie et un appel à témoin a été lancé. Les flammes sont parties du sol, alors que des gilets jaunes se trouvaient à proximité. Depuis un mois, ce rond-point et son barrage filtrant étaient des symboles de la contestation dans la Vienne. Mais pour beaucoup, c'est avant tout un symbole de la ville.

VIDEO - Consternation à Châtellerault après l'incendie de la sculpture de la Main Jaunehttps://t.co/qXuSpIY3WMpic.twitter.com/4HPQ6Gfnz1 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 17, 2018

Installée en 2010, construite par 500 bénévoles, un symbole à Châtellerault

La Main Jaune est avant tout un projet collectif, financé par du mécénat et construite par 500 bénévoles. "C'est pour eux que je suis surtout triste, avoue Francis Guyot, le concepteur de cette structure. Près de 500 personnes mobilisées sur 7 ans, ça n'est pas rien. Elle a été installée, il y a presque 8 ans jour pour jour."

Francis Guyot, le concepteur de la Main Jaune. © Radio France - Fanny Bouvard

A présent, l'oeuvre monumentale de 24 mètre de haut est entourée de barrière de sécurité. Michel Giraud, l'un des constructeurs-bénévoles la regarde avec tristes. "Ça fait quelque chose, raconte-t-il. On a passé des semaines à faire la peinture, la résine... Elle représentait notre travail, mais aussi Châtellerault et ses ouvriers, avec toutes ces usines qui fabriquent des pièces détachées pour voiture". Sur la Main Jaune, plusieurs carcasses de voitures trônent encore, ravagée par les flammes.

Michel Giraud, avec sa carte de membre de l'association de la "Main Jaune". © Radio France - Fanny Bouvard

Autour du rond-point des dizaines de riverains sont passés constater les dégâts toute la journée de lundi. "Aberrant", "ridicule", "triste", "stupide"... Les adjectifs fusaient pour décrire cette destruction. Tous, même le concepteur, reconnaissent tout de même que sa beauté faisait débat. "On peut pas dire que c'était vraiment très joli, sourit Bernard. Mais je m'y suis fait!"

Des gilets jaunes atterrés

Le barrage filtrant des gilets jaunes a disparu lundi, mais quelques uns sont présents près du rond-point. Marco ne cache pas sa colère. "Ceux qui ont fait ça devront payer, dit-il. Mais nous les gilets jaunes ont a la tête haute". Pour lui l'enquête doit se poursuivre et la présence de caméras de surveillance ne peut qu'aider. Edith doute que des gilets jaunes soient impliqués. "C'est pas nos méthodes, explique-t-elle. On débat, on parle avec les gens, on casse pas ! Ça me dégoûte de voir ça."