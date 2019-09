Contamination à la listéria : le préfet ordonne la fermeture administrative de la ferme Durr

Boofzheim, France

Le communiqué de la préfecture du Bas-Rhin est tombé ce mardi soir. Les prélèvements effectués à la ferme Durr à Boofzheim suite à la suspicion de contamination à la listéria ont montré "de graves dysfonctionnements dans l'entreprise". Le préfet a donc décidé de la fermeture administrative de la ferme jusqu'à nouvel ordre ainsi que le rappel de tous les produits vendus par le producteur.

Une contamination étendue des locaux

"De nouveaux éléments de l'enquête établissent que des autocontrôles défavorables de l'établissement « ferme DURR », portant sur des denrées produites, n'ont pas été présentés lors de l'inspection des services de contrôle de l’alimentation réalisée sur le site de la société le 6 septembre dernier. Par ailleurs, les résultats d’analyses obtenus ce jour suite à des prélèvements officiels établissent une contamination étendue des locaux de l’établissement et une contamination de certains produits alimentaires" indique le communiqué.

Tous les produits laitiers et tous les produits de négoce sont rappelés

Tous les produits laitiers de la ferme sont donc désormais concernés par le rappel : yaourts nature et aux fruits, crèmes, fromages blancs et fromages, flans, et ce, quelque soit la date limite de consommation. Les produits de négoce (fromages et charcuteries) non fabriqués mais revendus par la Ferme DURR sont aussi concernés.

7 personnes atteintes de listériose

A ce jour, sept personnes atteintes de listériose et, infectées par la même souche de Listeria, ont été identifiées par le Centre national de référence des Listeria. Une huitième personne pourrait également être concernée.