Reconfinement : les opérations de contrôle de la police se multiplient

Depuis le début du second confinement, les effectifs de police sont engagés sur le contrôle du respect du port du masque et des déplacements légalement autorisés. Après une période de pédagogie puis de contrôles d’opportunité, à Clermont-Ferrand, au Puy-en-Velay comme ailleurs, les policiers procèdent à des contrôles spécifiques et ciblés sur l’établissement et la détention de l’autorisation de déplacement.

Des contrôles qui vont s'intensifier

Ce jeudi, en tout début d'après-midi, pendant une demi-heure, une demi-douzaine de fonctionnaires ont effectué des contrôles sur le boulevard Etienne Clémentel au nord de Clermont-Ferrand.

Des contrôles d'attestations avec des automobilistes qui ont plutôt bien accepté cette opération sur la voie publique qui a pu créer quelques ralentissements.

"Dans l'ensemble ces opérations sont comprises par la population. Ces opérations vont se multiplier ces prochains jours" précise Claire Bigot de la cellule communication de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme.

Un contrôle d'attestations Boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

Depuis le reconfinement, la police clermontoise a dressé environ 200 procès-verbaux pour non port du masque, non respect de l'interdiction de rassemblement et défaut d'attestation de déplacement.