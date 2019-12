Contournement de Beynac : la justice annule le projet et demande la démolition des ouvrages

Beynac-et-Cazenac, France

La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux est tombée. "Il est enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois"

Plus d'informations à venir.