Contournement est de Rouen : le projet n'est pas encore enterré pour la Région et le Département

La Métropole de Rouen a voté lundi 8 février contre le financement du contournement est, remettant en cause un projet de près de 50 ans. La Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime ne décolèrent pas contre cette décision mais espèrent encore sauver le contournement.

La date restera comme celle de l'enterrement du contournement est de Rouen? Lundi 8 février 2021, le conseil métropolitain a dit non au financement de ce projet autoroutier vieux de près de 50 ans, devant relier l'A13 à l'A28 dans le but de décongestionner l'agglomération. Pour la majorité PS/EELV, le contournement est de Rouen - chiffré à 886 millions d'euros - est aujourd'hui un contre-sens écologique.

Le Département de la Seine-Maritime et la Région Normandie, qui financent aussi le projet, ne sont absolument pas de cet avis. "Tous les jours, on a des Rouennais, des Normands qui s'emmerdent avec des problèmes de bouchons! On pouvait évacuer tout ça en faisant en sorte d'avoir une circulation beaucoup plus fluide et tout ça tombe à l'eau alors que ça fait près de 50 ans que Rouen attend ça", s'exclame Hervé Morin, le président centriste de la Région Normandie.

Bertrand Bellanger, le président divers droite du Département de la Seine-Maritime, tient un discours similaire : "Quand on interroge nos concitoyens coincés tous les matins dans les embouteillages aux entrées de la Métropole, on peut comprendre que la coupe est pleine. Il y en a qui nous expliquent qu'ils veulent sauver la planète, nous on veut simplement sauver notre territoire et ses habitants!"

Mais les défenseurs du contournement est de Rouen ne s'avouent pas encore vaincus. Mardi matin, quelques heures après le vote de la Métropole, Pascal Houbron - maire de Bihorel et conseiller régional - lance cette idée sur France Bleu Normandie : "La Région pourrait peut-être financer une partie de ce que la Métropole ne veut pas faire en prenant notamment sur le contrat de territoire qui était dédié à la Métropole. Ainsi la Métropole récupérant ces 66 millions pourrait faire les projets à la place du financement de la Région."

Le contournement est en grand danger mais pas encore enterré - Bertrand Bellanger, président du Département de la Seine-Maritime

Interrogé sur ce projet de contournement pas encore enterré, Hervé Morin n'est d'un coup plus très bavard : "Rendez-vous dans quelques jours, c'est tout ce que je peux vous dire." Le conseil régional doit justement se retrouver en séance plénière lundi 15 février pour décider à son tour de l'opportunité d'un contournement est de Rouen.

De son côté, Bertrand Bellanger, le président du Département de la Seine-Maritime, déclare dans un communiqué à l'issue du vote de la Métropole : "le contournement est ce soir en grand danger mais pas encore enterré". Sur une éventuelle reprise de financement, il reste là prudent : "Tout cela représente des sommes importantes d'argent public. Ce sont des décisions qui ne se prennent pas d'un coup de baguette magique. Tout cela s'étudie et je peux vous dire que les équipes, les élus du Département travaillent d'arrache-pied."

Et l'Etat, qu'en pense-t-il? Il devait apporter 245 millions d'euros pour le contournement est de Rouen, c'est le plus gros financeur du projet. Le préfet de la Seine-Maritime ne souhaite pas communiquer avant le vote de la Région lundi 15 février. Mais interrogé ce mardi par l'AFP, le ministère des Transports a une nouvelle fois affirmé que l'Etat n'imposera pas un projet qui ne fait pas consensus parmi les acteurs locaux.