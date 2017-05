Contrainte de retirer son voile pour voter à Orange, une électrice porte plainte

Une électrice d'Orange a porté plainte mardi. Dimanche, elle avait dû ôter son voile pour glisser son bulletin de vote dans l'urne;

Une électrice d'Orange a porté plainte mardi après un incident dans cette ville tenue par la droite nationale depuis 1995.

Naïma El Omar, 57 ans, vote dans le bureau de l'école des sables depuis 33 ans. Mais dimanche, au second tour de l'élection présidentielle, le président de ce bureau de vote n°7 lui a demandé d'ôter le foulard qui lui couvre la tête.

L'adjoint à la sécurité d'Orange estimait que la personne qui se présentait à lui ne correspondait pas à la photo de sa pièce d'identité.

"J'ai donné ma carte d'identité, d'électeur. Le monsieur me regardait avec un air bizarre. Il m'a dit "Madame, vous enlevez votre voile, c'est la loi, sinon vous ne votez pas ! J'ai un foulard, même pas le voile... avec une chemise, un jean, des baskets..." - Naïma El Omar

L'électrice qui est l'épouse d'un ancien légionnaire et travaille à la paroisse d'Orange, elle a accepté de quitter son foulard pour pouvoir voter, mais elle a porté plainte deux jours plus tard.

"J'ai été choquée, j'ai enlevé mon foulard devant tout le monde. Quand je suis partie, j'ai pleuré. Aujourd'hui (après la plainte) je suis soulagée" témoigne Naïma el Omar Copier

Les signes religieux visibles ne sont pas interdits dans les bureaux de vote. En revanche, pas plus qu'un casque intégral ou une cagoule on ne peut venir voter vêtu d'un voile intégral. Ce n'était pas le cas en l'occurrence, et la loi ne dit rien concernant le fichu qui couvre la tête d'une femme un dimanche d'élection.