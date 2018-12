Contre la grippe : des gestes simples pour se protéger

Besançon, France

Si un plus grand recours à la vaccination contre la grippe est espéré en Bourgogne Franche-Comté,, des gestes tout simples permettent de faire barrage à l’épidémie indique l'ARS Bourgogne Franche-Comté, l'agence régionale de santé, dans un communiqué.

Se faire vacciner

Comme au niveau national, la plupart des vaccins antigrippaux disponibles pour la saison ont déjà été délivrés dans la région. Les pharmacies qui en ont encore les réservent aux personnes qui font l’objet de recommandations vaccinales : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses et l'entourage du nourrisson à risque de grippe grave.

Se laver les mains

Mais si la vaccination constitue la première protection contre la grippe, il est important, dès le début de l’épidémie, d’adopter également des gestes simples qui ont prouvé leur efficacité :

se laver les mains régulièrement,

se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou on éternue,

se moucher dans un mouchoir à usage unique,

porter un masque quand on est malade.

Selon l'ARS, "les virus de la grippe ne circulent encore que sporadiquement en Bourgogne- Franche-Comté, comme dans les autres régions métropolitaines".