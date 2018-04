Une grève totale, deux jours par semaine jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est le principe voté à l'unanimité en assemblée générale par les 70 avocats du barreau de Libourne. Six jours "justice morte" (à solliciter le report des audiences en matière civile commerciale pénale ou prud'homale), à compter de ce mardi 10 et mercredi 11, pour s'opposer à la réforme de la justice que la garde des sceaux Nicole Belloubet, présentera en conseil des ministres, le 18 avril.

"Contre les déserts juridiques"

Les avocats de Libourne, craignent, la disparition - à long terme - du tribunal de Libourne, et la création de "déserts juridiques", comme il existe déjà des déserts médicaux, "au détriment des justiciables", et au profit des grosses juridictions comme celle de "Bordeaux déjà saturée". Maître Raphaël Monroux, le bâtonnier de Libourne, redoute "de grandes inégalités sur le territoire, avec des mégapoles bobo-isées avec tous les services et des petites et moyennes villes qui seront désossées des services de l'Etat, par exemple de la justice. Le justiciable de Libourne ou de Blaye devra alors se rendre dans ce mastodonte judiciaire qu'est Bordeaux, pour de petits litiges comme un divorce ou une querelle de voisinage".

Le tribunal de Bordeaux déjà saturé

Sur le fond de la réforme, il explique que "c'est flou" et qu'avec ses collègues, ils entendent se battre pour conserver "un tribunal de plein exercice, parce que si tout est transféré à Bordeaux, déjà saturé, les délais seront encore plus longs... sans parler de la question immobilière, alors qu'il y a déjà un manque de salles au tribunal de Bordeaux !" Il ajoute que cette réforme "n'a aucun sens d'autant qu'elle ne générera pas d'économies". Libourne a besoin de garder son tribunal parallèlement à celui de Bordeaux "comme l'hôpital de Libourne a été conservé et même entièrement refait parce qu'il y avait besoin d'un hôpital de proximité".