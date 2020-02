Contre la réforme des retraites, consultation gratuite des avocats à Avignon

Avignon, France

En janvier, ils donnaient leur sang, pour illustrer la saignée dont ils seront victimes avec la réforme des retraites. Cette fois, les avocats offrent des consultations gratuites à tous les justiciables qui se présenteront à eux ce mercredi matin. Rendez-vous est donné à partir de 10h place de l'Horloge à Avignon, devant la mairie.

Depuis un mois et demi, les barreaux d'Avignon et de Carpentras sont en grève. Renouvelé dans un premier temps de semaine en semaine, le mouvement est désormais illimité. Aucune audience ou presque n'a lieu dans les tribunaux. Les avocats se mobilisent contre la réforme des retraites. Ils estiment qu'elles mettraient en danger de nombreux cabinets, avec des cotisations bien plus élevées qu'aujourd'hui.