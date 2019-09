Contre le harcèlement scolaire, la réparation pénale, une mesure méconnue mais "très efficace"

C'est une première en France : deux jeunes Mosellanes de onze ans ont été récemment mises en examen pour harcèlement scolaire sur l'une de leurs camarades de classe. Elles sont suivies par l'AAESEMO (association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert) car la justice a décidé à leur encontre une mesure de réparation pénale, au lieu d'une condamnation avec inscription au casier judiciaire.

Un programme éducatif de quatre mois

Une réparation pénale est "une mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur auteur d'une infraction pénale", explique Sophie Maurice Pluchon, directrice de l'AAESEMO. Derrière cette définition très large, se cachent des actions concrètes : "on commence par les recevoir avec les parents au sein de l'association, on leur explique comment la réparation pénale va se dérouler, sachant qu'elle va durer quatre mois, et on recueille toutes les informations pour élaborer un projet individuel", poursuit la directrice.

La "réparation directe" : une rencontre avec la victime, pour les jeunes les plus matures

Durant les quatre mois du programme, "il y a plusieurs entretiens avec une éducatrice spécialisée, qui va travailler sur le délit dont est accusé le mineur, mais également sur son rapport à la citoyenneté, à la justice, et aussi à la reconnaissance de la victime," détaille Sophie Maurice Pluchon. Il peut d'ailleurs y avoir des rencontres avec les victimes, "c'est ce qu'on appelle la réparation directe".

De nouveaux délits, comme le cyber-harcèlement

"Mais dans le cas de si jeunes enfants, c'est compliqué de confronter l'auteur et la victime", précise-t-elle. La mesure s'adresse à des enfants dès huit ans, même si c'est extrêmement rare. "Mais nous avons désormais de nouveaux délits, qui nous amènent des adolescents de plus en plus précoces, notamment le cyber-harcèlement, sur les réseaux sociaux," explique Sophie Maurice Pluchon. "On a aussi des cas de violence, de vol, d'usage de stupéfiants, de conduite sans permis..."

Sur les 200 mesures que nous avons exercé l'an dernier au sein de l'association, nous avons eu 0% de récidive."

Pour bénéficier d'une mesure de réparation pénale, il faut que les enfants et les parents soient d'accord. C'est le juge des enfants ou le parquet qui la propose, mais il faut absolument le consentement du mineur et de sa famille. Cette mesure, si elle est méconnue, n'en est pas moins très utilisée (33.000 mineurs par an en France, selon Sophie Maurice Pluchon) et très efficace : "plus on fait travailler le mineur sur son délit et sur ses conséquences, plus il y a une prise de conscience, et sur les 200 mesures que nous avons exercé l'an dernier au sein de l'association, nous avons eu 0% de récidive."