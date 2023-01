Contre le sentiment d'insécurité à Libourne, des bornes d'appel d'urgence pour joindre la police municipale

Philippe Buisson, le maire socialiste de Libourne annonce tester des bornes d'appel d'urgence pour joindre directement la police municipale. Comme cela se fait déjà à Nice , Saint-Laurent-du-Var ou Castelnau-le-Lez , ces dispositifs fonctionnent comme les bornes sur l'autoroute pour joindre directement les dépanneurs. Un seul bouton sur ces bornes qui émettront un bruit assez fort. Le but est de dissuader les "petits rigolos" d'utiliser ces appareils de manière intempestive. Les passants pourront signaler une agression mais aussi un malaise ou un accident. Philippe Buisson explique : "Vous appuyez sur un bouton et vous avez immédiatement au téléphone la police municipale, vous êtes visionné, ce qui fait que si vous êtes soit témoin, soit victime d'un incident, vous appuyez sur le bouton et immédiatement, il y a une réponse qui vous est apportée avec une prise en charge, une capacité à agir."

Un investissement de 50.000 euros

Chaque borne coute 10.000 euros, il y en aura cinq installées en test cet été : une sur la place Abel Surchamp (la place de la mairie), deux sur les quais, une au Lac des Dagueys et une dernière en haut de la rue Gambetta. Une manière de lutter surtout contre l'errance explique Philippe Buisson : "Ça va mieux en matière de sécurité, mais il y a ce phénomène d'errance lié notamment probablement aux travailleurs saisonniers d'une part, peut-être à d'autres filières que j'ai du mal à identifier. Il va donc falloir, y compris avec les services de l'Etat, que nous puissions identifier la source et la tarir pour améliorer ce climat ambiant qui, parfois, est un peu glauque."