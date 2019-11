Contre les féminicides, des affiches collées sur les tribunaux partout en France

Des affiches dénonçant l'inaction de l'État et l'inefficacité de la justice dans la lutte contre les féminicides ont été collées sur les grilles et murs des tribunaux de France dans la nuit de dimanche à lundi.

"Féminicides : État coupable, justice complice". À Cherbourg, Annecy, Aix-en-Provence, Bordeaux, Périgueux, Tours, Lyon, Marseille ou encore Paris : "plus de 300" militantes se sont mobilisées dans la nuit de dimanche lundi pour coller ce message sur les grilles et les murs des "tribunaux de 27 villes de France", ont indiqué les membres du groupe Collages Féminicides Paris sur Twitter ce lundi. Objectif : dénoncer "la responsabilité de l'État, de la justice et de la police" dans les violences faites aux femmes. "70% des auteurs de féminicides avaient déjà commis des violences sur la victime et (…) rien n’est fait pour mettre fin à ce massacre" ont précisé les membres du collectif dans un communiqué, "par son inaction, l’État est coupable. Par son inefficacité, la justice est complice."

"Marteler le message"

Initié début septembre par l'ex-Femen Marguerite Stern, les campagnes de collages se multiplient pour interpeller la population et les pouvoirs publics sur le fléau des féminicides."L'idée est d'attirer l’œil des passants et de l’opinion publique sur un sujet qui est censé être la grande cause du quinquennat", a expliqué Marine, l'une des "colleuses" d'Annecy à France Bleu Pays de Savoie. "Il y a besoin de marteler ce message, quand on voit que certaines femmes ne sont pas entendues ou reçues lorsqu'elles se rendent au commissariat."

D'après le collectif, quatre militantes ont été interpellées à Lyon, trois à Paris. "Nous souhaiterions autant de réactivité de la part des forces de l'ordre lorsqu'il s'agit de protéger les femmes victimes de violence" a réagi le groupe Collages Féminicides Paris sur Twitter.

124 femmes ont tuées par leur compagnon ou ex-conjoint depuis le début de l'année en France, soit plus que durant toute l'année 2018 selon l'association féministe #NousToutes. Le collectif appelle à une nouvelle marche contre les violences sexistes et sexuelles le samedi 23 novembre.

Le gouvernement qui a reçu quelque 60 propositions issues du Grenelle sur les violences conjugales lancé en septembre, doit annoncer des mesures le 25 novembre.