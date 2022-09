Contre les rodéos urbains, la mairie de Toulouse installe des ralentisseurs route d'Espagne

La mairie de Toulouse teste des solutions pour empêcher les rodéos urbains route d'Espagne. Cet axe à 2x2 voies, au sud de la ville, est connu des amateurs de vitesse, en voiture ou à moto. Et ce alors que l'axe est limité à 50 km/h. Le rendez-vous est donné le vendredi soir sur la contre-allée près du Mc Donald's du Chapitre. Avec des concours de dérapages, des coups d'accélérateurs, et surtout des départs arrêtés, avec les pneus qui crissent. Tout ça, devant des dizaines de spectateurs.

Au fil du temps, des aménagements ont bien été construits sur cette ancienne RN20. Des rond-points, notamment : devant l'Oncopole, devant la clinique Médipôle, et devant le dépôt de bus Tisséo. Avec à chaque fois des ralentisseurs en dur, sur toute la largeur de la chaussée.

Mais entre ces ronds-points, ce sont des lignes droites, où l'on peut prendre de l'élan. Et même si la largeur de chaussée a été rétrécie par endroits, ça n'a rien empêché. Les patients de l'Oncopole, qui ont besoin de repos, se sont plaints cet été du bruit, parfois jusqu'à 2h du matin.

Des coussins berlinois installés sur deux kilomètres

La police de Toulouse a multiplié les contrôles cet été, sur demande du ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais pour empêcher ces rassemblements, voire les courses sauvages, la mairie de Toulouse vient donc d'installer ces coussins berlinois (17 en tout sur environ deux kilomètres), devant l'hôpital Marchant, devant l'entreprise Technal, aussi.

"On essaie de regarder comment améliorer les choses sur place et donc on a décidé de poser quatre fois quatre, donc seize dos d'âne sur les deux voies pour ralentir et donc casser les vitesses", explique Emilion Esnault, adjoint au maire de Toulouse en charge de la sécurité. "A priori pour l'instant, depuis plusieurs jours il n'y a plus de problématique. On reste vigilant évidemment et s'il venait à y avoir un déport ailleurs, on traiterait le problème de la même manière."

Les craintes se tournent vers la zone commerciale de Carrefour Portet. Là où la route d'Espagne est toujours à 2x2 voies, large, droite, avec des obstacles quasi inexistants. Par endroits, il n'y a pas de terre-plein central.