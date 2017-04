Contre les violences faites aux femmes, l'application App-Elles désormais disponible en Mayenne

Après la Sarthe et la Loire-Atlantique, notre département est le 3ème du Grand Ouest où le dispositif "App-Elles" est lancé.

Cette application, disponible sur Androïd et IPhone, et créée par une Nantaise, est très facile à utiliser. "App-Elles" se présente sous la forme de 3 boutons : Alerter, En parler et Agir. Si une femme est victime d'insultes, de coups de la part de son conjoint, elle peut alors contacter d’une seule touche ses amis, ses proches, les pompiers ou les gendarmes. Le dispositif permet d'envoyer un SMS avec une phrase d'alerte à l'un de ses contacts préalablement enregistrés pour le recevoir. Le message est envoyé toutes les 90 secondes jusqu'à ce que l'alerte soit arrêtée manuellement. Une fois l'alerte lancée, l'appareil est géolocalisé. Les proches, les amis, qui ont connaissance de faits de violence, peuvent ainsi, le cas échéant, prévenir les gendarmes ou les policiers. Il y a aussi un raccourci vers le 112, le numéro européen des secours.

L'application App-Elles © Radio France - Marion Fersing

En Mayenne, chaque année, entre 300 et 400 procédures de violences familiales sont examinées par la justice. La gendarmerie intervient quotidiennement pour ce type de comportement, un véritable fléau. Tous les deux jours, en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-conjoint. Et 220.000 femmes sont victimes, chaque année, de violences dans le couple.