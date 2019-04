Contrebande de tabac : une filière démantelée, dix personnes écrouées à Rennes

Rennes, France

Dix-huit personnes ont été mises en examen dont 10 ont été écrouées à Rennes après le démantèlement d'une filière internationale de contrebande de tabac. Cette organisation, qui agissait sur toute l'Europe, disposait de relais notamment à Rennes. Le tabac de contrebande provenait d'Arménie, de Roumanie, et d'Ukraine notamment. L'importation en bande organisée du tabac de contrebande se faisait essentiellement par la route, voitures, véhicules utilitaires et camions précise le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué transmis à l'AFP.

Deux opérations

Une première opération le 14 janvier dernier, dont France Bleu s'était fait l'écho, avait permis d'interpeller 21 personnes avec l'appui du GIGN (le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale) et la mobilisation de 200 gendarmes, douaniers et policiers. Mardi une nouvelle opération a conduit à l'interpellation de nouveaux suspects. Une habitation d'une valeur de 340 000 euros a été saisie ainsi que 100 145 euros en numéraire et près de 7400 paquets de cigarettes de contrebande d'une valeur de 58 000 euros.