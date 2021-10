Loiret : plusieurs interpellations dans le cadre d'un trafic de parfums et de maroquinerie contrefaits

C'est une information révélée ce vendredi par l'Agence France Presse : un vaste trafic de parfums, de sacs et de maillots contrefaits vient d'être démantelée par la police. Et il concerne notamment le Loiret où plusieurs interpellations ont eu lieu cette semaine.

Des annonces sur Facebook et Markerplace

L'enquête a démarré au printemps dernier. Des policiers remarquent des annonces sur Facebook et Marketplace" de personnes à Orléans proposant des parfums de grandes marques confectionnées en 33 ml". Les malfaiteurs ne vendaient pas en dessous de cent flacons par commande sous des étiquettes de grandes marques, Chanel N°5, J'adore de Dior ou la petite robe noire de Guerlain.

Des contrefaçons venues de Turquie et Bulgarie

Très vite, des entrepôts, où sont stockées les marchandises, sont repérés en Seine-Saint- Denis : à Aubervilliers, Saint-Ouen et Clichy. Les marchandises étaient acheminées depuis la Turquie et la Bulgarie par camion et container. Selon une source policière, " ils brassaient ces parfums en grande quantité et étaient capables de faire des commandes de 250.000 euros d'un seul coup". Les produits étaient ensuite écoulés dans plusieurs régions françaises.

12 interpellations sur le Loiret, la région parisienne et près de Clermont-Ferrand

Cette semaine,12 personnes ont été interpellées. 5 sont placées en détention provisoires et 4 autres sont sous contrôle judiciaire avec des mises en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert 100.000 pièces contrefaites : des parfums mais aussi des maillots de foot et des articles de maroquinerie comme des sacoches Louis Vuitton. Un montant à la revente estimé par les douanes à 1.8 millions d'euros.