Contrefaçon : les industriels mettent en garde les vacanciers du sud de la France

"Les meilleurs plans n'en sont pas forcément... Attention à la contrefaçon", avertit l'Unifab dans cette campagne qui sera déclinée du 15 juillet au 17 août sur des plages et marchés sur la Côte d'Azur, en Provence et au Pays basque.

Un accent particulier sera mis sur la vente en ligne de contrefaçons. "Désormais plus de 4 milliards de personnes à travers le monde ont un accès à internet où l'on trouve une offre illimitée de produits de tout genre", a déclaré le président de l'Unifab, Christian Peugeot, cité dans un communiqué.

5,4 millions de faux articles saisis par les douanes en 2018

En 2018, 5,4 millions de faux articles ont été saisis par les douanes, dont 30% achetés en ligne, a rappelé l'Unifab.

Une opération de destruction de produits de contrefaçon a été organisée à l'occasion du coup d'envoi de cette campagne à Cannes, en présence du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

Durant l'été, les équipes de l'Unifab se rendront notamment à Cannes, Nice, Saint-Tropez, Antibes, Cassis, Marseille, Aix-en-Provence ou encore Biarritz et Saint-Jean-de-Luz pour y distribuer plus 100.000 tracts bilingues français-anglais, des cartes postales et des objets publicitaires.