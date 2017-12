Lunel, France

Après plusieurs semaines d’enquête, les gendarmes de Lunel ont interpellé mardi 19 décembre quatre hommes lourdement impliqués dans un trafic de drogue (cannabis, cocaïne, amphétamine…) sur les communes de Lunel-Viel, Mauguio et Lunel. Les auteurs se partageaient géographiquement les ventes et avaient fourni plus de 3 kilos de cannabis en quelques semaines.

L’interpellation s’est déroulée avec le renfort du détachement de surveillance et d’intervention d’un escadron de gendarmes mobiles de Roanne, le PSIG et la brigade de recherches de Lunel ainsi que des équipes cynophiles du Gard et de l’Hérault.

Lors des perquisitions, les militaires découvrent que l’un des auteurs est également impliqué dans de la contrefaçon de vêtements. Il est saisi 3320€, 100 vêtements contrefaits (essentiellement des vestes de sport), des appareils multimédia 7 téléphones, 160 g de résine de cannabis, 15 g d’herbe de cannabis, 1 g de cocaïne, 95 graines de cannabis et 6 sachets de méthamphétamine. A l’issue des gardes à vue, trois des auteurs principaux ont été incarcérés. Ils ont 29 ans pour le premier et 36 ans pour les deux autres.

Les gendarmes se félicitent d'avoir ainsi démantelé un trafic local de stupéfiants et découvert une véritable économie souterraine (contrefaçon).