VIDEO - Contrefaçons : un stock de plus de 245.000 faux parfums saisi par la douane en Seine-Saint-Denis

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Les douaniers ont démantelé une structure clandestine de confection et de commercialisation de contrefaçons de parfum installée en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis. A la mi-février 2019, un stock de plus de 245.000 faux parfums et 160.880 euros ont été saisis.