La spectaculaire vidéo du routier stoppant une voiture à contresens à Valence n'aura pas seulement fait le tour des réseaux sociaux. Les images auront aussi permis d'identifier la personne qui était au volant. Cette dame a été convoquée ce lundi au commissariat de police. Et elle a du mal à expliquer son geste.

Ce jour-là, cette Valentinoise de 45 ans était en route pour Romans, avec la voiture empruntée à une amie car la sienne était en panne. Selon ses dires, elle reçoit alors un coup de téléphone, se gare sur l'aire des fruitiers. L'appel la contrarie. Une tracasserie administrative qu'elle veut régler rapidement en retournant à Valence. A la sortie de l'aire, c'est là qu'elle prend la Lacra à contresens.

Un rappel à la loi

Pourquoi ne pas avoir rouler jusqu'à la sortie suivante ? A ce moment-là, déstabilisée, préoccupée, elle ne faisait plus du tout attention à la route. Elle parle d'un moment de panique. Et reconnaît que le routier lui a rendu un fier service en bloquant la route et en lui permettant de faire demi-tour.

Cette dame est sans histoire. Pas de casier. Mariée, mère de famille. Elle a écopé d'un simple rappel à la loi. En revanche, elle est convoquée à la demande du préfet devant une commission médicale qui dira si elle est apte à conduire et si elle peut conserver son permis.