Contre sens mortel sur l'A6 dans l'Yonne : une automobiliste condamnée à deux ans de prison ferme

Auxerre, France

Ce 17 août, vers 4h et demie du matin, l'Auxerroise quitte l'aire de repos de Venoy mais se trompe de direction et prend l'autoroute à l'envers.

Une mère et son fils trouvent la mort

Une voiture arrive en face à vive allure, le choc est inévitable pour le couple originaire de la région parisienne et leur fils de 22 ans. Le jeune homme sans ceinture de sécurité est éjecté et tué sur le coup. Sa mère, âgée d'une soixantaine d'années, décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital de Dijon.

Sans permis en état d'ivresse

La conductrice avait près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Elle roulait sans permis qui lui avait été retiré auparavant pour excès de vitesse et conduite en état d 'ivresse. Le tribunal l'a donc condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis et annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 2 ans.