Mâcon, France

On en sait davantage sur les circonstances de ce drame qui a fait trois morts, dont un père de famille et une fillette de 4 ans. "Le conducteur en face présentait un taux d'alcool de 1,91 g/l de sang et était positif au cannabis", a indiqué ce jeudi la substitut du procureur de Chalon-sur-Saône, Mme Martin. Soit un taux presque 4 fois supérieur à ce qui est autorisé. Cela pourrait expliquer pourquoi il n'a pas réagi aux nombreux appels de phares et coups de klaxon du patrouilleur autoroutier qui avait tenté de l'alerter.

Le pronostic vital de l'adolescent n'est plus engagé

On ignore en revanche, pour l'heure, le tracé exact qu'a emprunté cet homme de 69 ans, originaire de Saône-et-Loire, pour se retrouver à contresens, ce mardi soir, sur l'autoroute A6 à hauteur de Mâcon.

Quant à l'adolescent de 13 ans qui avait été évacué en urgence absolue, "son pronostic vital n'est plus engagé, et les nouvelles sont rassurantes", a complété le parquet. Son frère de 13 ans également, ainsi que la mère de famille, sont toujours pris en charge à l'hôpital.

Les contresens, pas si rares dans la région

Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident se produit sur nos routes. Au mois de juillet, toujours sur l'A6 mais à hauteur de Montigny-lès-Beaune, deux personnes étaient décédées. Même scénario en septembre 2016, sur l'A38 : un mort et deux blessés graves, dont le sénateur François Patriat, dont la voiture avait été heurtée par un chauffeur qui roulait en sens inverse.

En Saône-et-Loire, selon les chiffres de la préfecture, le dernier accident mortel remonte à avril 2015, encore une fois sur l'A6, au niveau de Charnay-lès-Mâcon. En mars 2013, sur la RCEA, un autre contresens avait fait un mort et un blessé grave près de Ciry-le-Noble. La RCEA est d'ailleurs un axe particulièrement sensible, puisque un à deux contresens y sont signalés chaque mois.



Sur l'ensemble de la France, en 2016, les contresens ont représenté un accident tous les trois jours, 28 morts sur les routes et un accident mortel sur dix.