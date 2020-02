Contribuables isérois, découvrez en moyenne le montant de vos baisses d'impôts

Impôt sur le revenu et taxe d'habitation : ces deux prélèvements ont connu des baisses récemment, et même une suppression complète en 2020 pour la taxe d'habitation de 80% des foyers fiscaux. En pratique ça donne quoi dans notre département ? Voici les chiffres officiels.

Isère, France

681.311

C'est le nombre de foyers fiscaux en Isère. Parmi ces foyers, 367.000 sont imposables sur le revenu. Et sur ces foyers imposables, les finances publiques de l'Isère nous précisent que le montant moyen des baisses d'impôts sur le revenu est de 315€ annuels. L'impôt sur le revenu, désormais prélevé à la source, ce qui permet de rendre les baisses d'impôts beaucoup plus "visibles".

495

En moyenne, c'est le montant de cette taxe d'habitation (TH) "rendue" ou "non-prélevée". Cette baisse s'est appliquée en trois paliers, en trois ans. Aujourd'hui les 80% les moins riches des contribuables ne payent plus du tout cette taxe d'habitation. Ce chiffre de 495€ est une moyenne. Pour les 20% restants, la fin de la taxe d'habitation se déroulera là aussi en 3 ans, entre 2021 et 2023.

165 millions

C'est le montant total des impôts payés en moins en Isère en 2020, après ces vagues de baisses. L'État s'est engagé à compenser auprès des collectivités les impôts qu'elles ne percevront plus directement. On peut dire que cette somme de 165 millions d'euros, c'est ce que les mesures de baisses d'impôts "coûtent" au total, en Isère.

910

C'est le chiffre moyen des plus chanceux : ceux concernés à plein par les deux baisses (impôt sur le revenu et taxe d'habitation) profitent au total de 910€ de baisses d'impôts tout confondu. Il faut prendre cet indicateur comme un ordre d'idée. Et attention, si vous additionnez 315 et 495, vous n'arrivez pas à 910, mais c'est normal : le calcul des différentes moyennes ne se fait pas sur la même base de contribuables. Quant à la taxe foncière, qui a fait polémique à l'automne dernier, elle n'est pas encore concernée par ces baisses.

3

Les trois communes iséroises où ces baisses sont le plus marquées en Isère sont : Sassenage (1150€), Meylan (1050€) et Saint-Egrève (1044€).