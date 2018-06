Une opération de contrôles de grande envergure a eu lieu ce mardi matin, à l'arrivée et au départ des navires, sur les ports d'Ajaccio et Bastia.

Corse, France

Opération de contrôles de grande envergure ce matin sur les ports de commerce de Bastia et d'Ajaccio. Plusieurs dizaines de policiers et des douaniers ont investi les quais pour mener une opération de contrôles des voyageurs à l'embarquement et à l'arrivée des navires.

Quatre-vingt véhicules ont été fouillés sur le port d'Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

Voitures, camions et piétons ont fait l'objet de vérifications. L'objectif initial au-delà des contrôles d'identité était de vérifier également les marchandises et de lutter contre les trafics de stupéfiants.

Trois personnes interpellées

« L’objectif était très clair », explique Éric Bouillard, procureur de la République d’Ajaccio, « tout d’abord, vérifier la capacité que nous avons à contrôler l’arrivée simultanée de deux bateaux et puis rappeler à la population que ces contrôles existent. Il y a un aspect sécurité aussi, vu le contexte, et _il est important démontrer que la Corse comme le reste du territoire français fait l’objet de contrôles sur la sécurité des personnes_. »

Douanes, police, sécurité publique et CRS étaient mobilisés sur les ports d'Ajaccio et bastia © Radio France - Olivier Castel

A Ajaccio, où quatre-vingt véhicules ont été fouillés, trois personnes ont été interpellées en possession d'une petite quantité de cannabis. Elles ont été placées en garde à vue puis relâchées et seront convoquées ultérieurement par la justice.

Lutte contre le terrorisme

Dans un cadre plus large de sécurité nationale, les autorités sont très attentives sur les risques terroristes comme le précise Gérard Gavory, le préfet de Haute-Corse. « La lutte contre le terrorisme est une priorité absolue du gouvernement. Il s’agit de montrer que nous sommes là et que nous assurons ces contrôles. Nous sommes également très présents sur les aéroports dans le cadre du dispositif Vigipirate avec des patrouilles de la police aux frontières et des CRS ».

Une équipe cynophile a participé à l'opération sur le port d'Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

Un risque terroriste suivi de très près en mer également, notamment par les gendarmes maritimes qui, en tenue ou en civil, effectuent de nombreuses rotations entre la Corse et le continent.