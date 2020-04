Il roulait trop vite sur l'autoroute A11 près du Mans, sans motif valable de déplacement malgré le confinement. Verbalisé une première fois par les gendarmes, ce chauffard s'est fait prendre de nouveau à 160 km/heure quinze minutes plus tard.

Contrôlé à 160 km/h sur l'A11 sans autorisation de déplacement, il récidive 15 minutes plus tard

Le message n'est semble-t-il pas passé du premier coup. Samedi 4 avril 2020 à 23H15, sur l’autoroute A11 (Paris-Nantes), les gendarmes du peloton motorisé de La Ferté-Bernard (Sarthe) contrôlent une voiture à 163 km/heure au lieu de 130km/heure. Le conducteur est verbalisé pour l’excès de vitesse.

"Les trois occupants font, quand à eux, l’objet d’une verbalisation pour le non respect des mesures de confinement", explique la gendarmerie de la Sarthe, qui poursuit : "Environ 15 minutes plus tard, à Sargé-lès-le-Mans, ce même véhicule est une nouvelle fois contrôlé par l’équipe rapide d’intervention à la vitesse de 161 km/heure au lieu de 130 km/heure. Le conducteur est donc verbalisé à deux reprises d’une amende de 135 euros et perdra au total 6 points sur son permis de conduire".