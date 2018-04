Finistère, France

Un jeune de Scaër a été pris hier en flagrant délit de grand excès de vitesse dimanche. Il était 17h45 sur la départementale 4, dans le Finistère, entre Bannalec et Scaër. Les gendarmes de la compagnie de Rosporden ont flashé sa voiture à 161 km/h au lieu de 70 autorisé sur ce secteur.

Refus d'obtempérer

Les gendarmes, qui réalisaient des contrôles de vitesse ont immédiatement fait signe au fautif de s'arrêter. mais le jeune conducteur a préféré ne pas stopper la course de son véhicule. Hélas, dans ce genre de situation, cela s'appelle un refus d'obtempérer, et ça aggrave légèrement le cas. "J'avais peur de faire caler ma voiture" justifiera par la suite le jeune homme très pressé.

Permis sans doute annulé

Autre circonstance aggravante : les gendarmes ont du aller l'interpeller chez lui, quelques minutes plus tard, où il ont découvert que le conducteur était encore tout jeune sur la route, puisqu'il a obtenu son permis seulement en juin dernier. Même pas un an, le permis lui a été retiré sur le champ, et il sera sans doute convoqué par la justice, pour voir son permis annuler, car il vient de perdre tous ses points avec cette pointe... de vitesse.