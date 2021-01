Un Caennais de 69 ans a été contrôlé jeudi 21 janvier sur la nationale entre Falaise et Caen à 161 km/h au lieu de 110. Il était 17h45. Il a expliqué aux gendarmes qu'il voulait rentrer à temps pour le couvre-feu. Il s'est vu retirer son permis.

Contrôlé à 161 km/h sur nationale entre Falaise et Caen, il dit vouloir arriver avant le couvre-feu

Il est 17 heures 45, ce jeudi 21 janvier, quand les gendarmes voient débouler en trombe une voiture sur la nationale 158, la 2x2 voies entre Falaise et Caen qui est limitée à 110 km/h. A bord, un Caennais de 69 ans.

Il dit avoir foncé pour rentrer avant le couvre-feu

Les militaires le rattrapent et l'interceptent. Et là, l'homme explique que s'il a roulé plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, c'était "pour être rentré à Caen avant le couvre-feu" de 18 heures, rapportent la gendarmerie du Calvados.

Rétention du permis de conduire

Le Caennais a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduite, dans l'attente de poursuites pénales. "Respecter le couvre-feu, c'est bien. Le faire en respectant le Code de la route et en ne mettant pas les autres usagers de la route en danger, c'est mieux", ironisent les gendarmes sur leur page Facebook.