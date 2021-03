Contrôlé à plusieurs reprises sans masque dans les rues de Laval, un Mayennais est convoqué au tribunal

Un homme d'une quarantaine d'années, contrôlé à plusieurs reprises sans masque par la police à Laval, sera jugé le 21 avril. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les nouveaux faits constituent un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros.