Contrôlé au volant de sa Mercedes à Viry, ce médecin roulait sans permis depuis 31 ans

Les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois ne s'attendaient sûrement pas à ça en menant un contrôle routier classique au péage de Viry (Haute-Savoie) sur l'A 40 la semaine dernière.

Il conduisait depuis 1990 sans permis

Ce jeudi 30 décembre, dans l’après-midi, ils contrôlent une Mercedes GLC et demandent les papiers au conducteur. Ce médecin radiologue présente rapidement la carte grise de la voiture et l'assurance mais il n'a pas son permis de conduire. Face aux gendarmes, l'automobiliste de 64 ans avoue rapidement qu'il roule sans permis et depuis plus de 30 ans.

D'origine algérienne, ce médecin qui vit en région toulousaine est arrivé en France en 1990. Il avait un an pour faire les démarches administratives afin que son permis de conduire algérien soit reconnu en France. Il ne l'a pas fait à temps et il a continué à rouler pendant 31 ans sans permis valide.

Le conducteur de la Mercedes qui roulait depuis 31 ans sans permis va devoir payer 500 euros d'amende. - Peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois

Permis de conduire raté en 2008

Sans doute pris de remords, en 2008, le médecin a passé le permis en France mais il l'a raté. Une fois encore, il a continué à conduire sans permis.

Ce jeudi 30 décembre, il roulait en direction de Bâle en Suisse pour passer le réveillon du Nouvel an chez sa fille quand les gendarmes l'ont contrôlé. Il a été verbalisé, il devra payer une amende de 500 euros. Sa Mercedes GLC a été immobilisée car sa femme qui était à ses côtés n'a pas le permis non plus.

Conduit en Suisse dans sa Mercedes par un chauffeur de taxi

Cependant, la Mercedes n'est pas restée sur place puisque ce médecin radiologue a appelé un taxi suisse. Le chauffeur de taxi a laissé son véhicule à la barrière de péage de Viry et il a pris le volant de la Mercedes pour amener le sexagénaire et sa femme à Bâle. C'est un autre chauffeur de taxi a ensuite ramené le premier jusqu'à son véhicule à Viry. Une course assez exceptionnelle, qui a dû couter cher.