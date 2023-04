Contrôlé aux Eaux-Chaudes, il transportait 7 kilos de cannabis entre la Pologne et l'Espagne

Le tribunal de Pau a condamné à huit mois de prison ferme, un Biélorusse de 40 ans qui transportait du cannabis entre la France et la Pologne. Il a été contrôlé près de Laruns, aux Eaux-Chaudes, le mardi 25 avril. Les douanes ont trouvé 7,2 kilos cachés dans les portières et le coffre. Cet homme a écopé d'une peine ferme alors qu'il a un casier judiciaire vierge, aucune condamnation auparavant. Il semble que le tribunal a décidé de s'adapter tout comme le font les trafiquants de stupéfiants. Le tribunal a condamné l'homme à payer une amende de 20.000€, la valeur des stupéfiants. Il est interdit de territoire français pendant 5 ans.

Herbe et pollen de cannabis

Le prévenu raconte qu'il a répondu à une annonce sur un site pour chauffeurs de taxi. 1.000€ pour aller chercher de la drogue en Espagne et la ramener en Pologne : environ 6 kilos d'herbe et 1 kilo de pollen de cannabis. Il a accepté. Quelques messages ont été échangés sur la plateforme cryptée Telegram, ces messages ont d'ailleurs disparu après avoir été lus. Le Biélorusse s'explique : "Je n'avais pas pensé que c'était de la délinquance, je n'étais pas conscient des risques. On m'a expliqué qu'avec les accords de Schengen on pouvait circuler librement..."

Ce genre d'affaires est très fréquent, hebdomadaire relève la procureure de la République de Pau. Béatrice Bioux poursuit : "Avant on voyait des trafiquants qui remontaient 500 kilos de drogue par mois, mais les trafiquants s'adaptent, aujourd'hui les quantités sont moins importantes. Ils espèrent bénéficier de la clémence du tribunal. Et ce prévenu dit que c'est la première fois mais il ne va pas dire le contraire et on ne peut pas prouver l'inverse." Enfin le dernier point soulevé au tribunal de Pau : le risque que cet homme recommence parce qu'il a perdu la drogue dont la valeur marchande était de 20.000€ et qu'il doit les rembourser. Le prévenu a remercié la France pour le traitement lors de sa garde à vue.