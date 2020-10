Contrôlé deux jours de suite sans permis, sans assurance et sous l'emprise de l'alcool et de la drogue

Ce mercredi 14 octobre, à Vic-Fezensac, les gendarmes interceptent vers 11h30 un automobiliste de 51 ans qui cumule un certain nombre de mauvais points : près de 2 grammes d'alcool dans le sang, sous l'emprise de stupéfiants, son permis est suspendu et son véhicule n'a pas d'assurance. La voiture est placée en fourrière. Une "prise" presque banale si l'homme n'avait pas fait l'objet d'un contrôle la veille, cette fois à Roquelaure au nord d'Auch. À 9h30 ce mardi, le quinquagénaire présente là aussi un très fort taux d'alcoolémie, 1,46 g et il a consommé de la drogue.

Le multi-récidiviste par excellence, toujours en liberté

L'homme est un multi-récidiviste puisqu'il avait déjà été arrêté au mois de septembre près de Nogaro cette fois. Malgré tout cela, il a été laissé libre ce mercredi, bien que "localisé", dans l'attente d'une décision du parquet et des analyses de sang concernant sa consommation de stupéfiants.