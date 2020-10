Contrôle du couvre feu : trois hommes arrêtés après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier

Un contrôle du couvre feu a mal tourné samedi soir à Rive-de-Gier. Des jeunes hommes se sont rebellés et un policier a été blessé.

Trois hommes âgés d'une vingtaine d'années sont en garde à vue au commissariat de Saint-Chamond.

Samedi vers 23h30, dans le centre ville de Rive-de-Gier, un tandem de la brigade canine a contrôlé un groupe de jeunes qui ne respectait pas le couvre feu en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ces sept jeunes hommes avaient bu et se sont rebellés.

Trois d'entre eux ont bousculé les policiers et ont fait tomber l'un des fonctionnaires avant de lui donner des coups de poing et des coups de pied et de prendre la fuite.

Ils ont pu être rattrapés une heure plus tard en possession d'un des gants du policier agressé. Il s'en tire avec plusieurs ecchymoses au visage et au bras.

Il s'est vu reconnaître 8 jours d'ITT et ne pourra pas reprendre le travail avant deux semaines.