Contrôle du pass sanitaire suspendu samedi à Beaulieu : les explications

Toute la journée du samedi 28 août, les vigiles à l'entrée de la galerie marchande de l'Hyper-U de Beaulieu (commune de Puilboreau, près de La Rochelle) ont eu pour consigne de ne pas contrôler le pass sanitaire. Une mesure décidée en catimini par les responsables de la galerie, sans prévenir la préfecture, comme l'ont révélé nos confrères de Sud-Ouest. Mais il y avait une explication : "nous craignions une intrusion des anti-pass sanitaire, une action était prévue ce samedi" se justifie Thierry Laporte, vice-président de l'association des commerçants de la galerie marchande.

Un appel au rassemblement samedi matin sur un parking de Beaulieu avait en effet été lancé cette semaine sur les réseaux sociaux par les anti-pass. A l'arrivée, les manifestants n'ont pas été assez nombreux pour lancer leur action. Mais en prévision, dès vendredi soir, la direction de l'hypermarché avait choisi de protéger les charriots en les installant à l'intérieur de la galerie. L'idée a également été actée de suspendre le contrôle du pass sanitaire, "pour ne pas créer de tensions" justifie Thierry Laporte, qui promet le retour des contrôles dès ce lundi matin à 8h30.

La préfecture n'était pas prévenue

Le problème, c'est que la préfecture de la Charente-Maritime a été laissée en dehors de tout ça. Un peu dur à avaler pour Estelle Leprêtre, la sous-préfète de Jonzac, de permanence ce week-end. "Je rappelle que l'arrêté du préfet court jusqu'au 31 août, et qu'il n'a absolument pas été suspendu" précise la haute-fonctionnaire. Cet arrêté, pris en raison d'un taux d'incidence supérieur à 200 en Charente-Maritime, impose ce pass sanitaire à l'Hyper-U Beaulieu, seule grande surface à dépasser officiellement les 20.000 mètres carrés dans le département.

"La situation sera réévaluée en début de semaine par le préfet" assure Estelle Leprêtre. Les signaux sont encourageants : l'épidémie de Covid-19 est en net recul dans le département. Au 22 août, le taux d'incidence était de 175 au niveau de l'agglomération rochelaise. "Mais ce n'est pas le seul indicateur pris en compte" prévient la sous-préfète de Jonzac. Il faut aussi prendre l'avis de l'ARS et se de la préfecture de région de Nouvelle-Aquitaine.

Contrôle de police

La galerie marchande de Beaulieu devrait avoir droit ce lundi à une visite des policiers de La Rochelle. "Ils seront accueillis avec du café" promet Thierry Laporte qui assure entretenir des relations de confiance avec les autorités. Les commerçants de Beaulieu pourraient bien écoper d'une mise en demeure de se conformer à la loi (en cas de récidive, ils risquent une fermeture administrative, et à la troisième fois, des poursuites pénales).

L'association des commerçants espère toutefois que cet incident ne remette pas en cause la fin du passe sanitaire, espéré pour mercredi matin. Selon leurs calculs, son instauration à Beaulieu aurait fait perdre aux commerces entre 35 et 60% de leur chiffre d'affaires, les plus touchés étant situés dans l'habillement, l'optique et la bijouterie. Des pertes a priori non indemnisables.