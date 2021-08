Un conducteur a été contrôlé à 145km/h sur une route à 110 samedi 21 août entre Lure et Héricourt. Les gendarmes à moto ont constaté qu'il n'avait plus de permis de conduire, l'homme a été testé positif à l'héroïne et son véhicule n'avait pas de contrôle technique valide.

Contrôlé en excès de vitesse, positif aux stupéfiants, il n'a plus de permis et pas de contrôle technique

Le conducteur en excès de vitesse et sans permis a été contrôlé par la brigade motorisée de Lure.

Contrôlé à 145 km/h sur une route à 110, le conducteur a avoué ne plus avoir de permis depuis une annulation judiciaire. Il a été testé positif à l'héroïne et roulait dans une voiture sans contrôle technique valide. L'homme a été contrôlé samedi 21 août à 15h25 entre Lure et Héricourt, par la brigade motorisée des gendarmes de Lure.

Ce même samedi, les gendarmes de Lure ont retiré le permis d'un homme de 57 ans contrôlé à 138km/h sur une route limitée à 80, sur la départementale 64 entre Luxueil et Fougerolles.

Lors d'un contrôle d'alcoolémie à Lantenot, un conducteur de 40 ans a refusé de s'arrêter. Il a continuer sa route malgré les sommations es gendarmes. Plus tard, les forces de l'ordre ont retrouvé son véhicule dans une rue de la commune, joint téléphoniquement, le conducteur est revenu à sa voiture. Il a expliqué avoir pris la fuite car il n'avait plus le permis depuis 2018. Il devra répondre des faits de conduite malgré la suspension de son permis de conduire et refus d'obtempérer.