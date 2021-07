Contrôlé ivre samedi en Haute-Saône, il reprend le volant dès le lendemain

Un conducteur de 24 ans été contrôlé à deux reprises le weekend dernier en Haute-Saône. Sauf que dimanche, son véhicule était sensé être immobilisé et son permis de conduire retiré.

En Haute-Saône, un automobiliste contrôlé ivre samedi 3 juillet, a repris le volant dès le lendemain et s'est de nouveau fait arrêter par les gendarmes.(photo d'illustration)

En Haute-Saône, un automobiliste de 24 ans contrôlé ivre samedi 3 juillet 2021, a repris le volant dès le lendemain dimanche, et s'est de nouveau fait arrêter par les gendarmes..

Contrôle positif au cannabis deux fois en moins de 24H

Contrôlé vers 22h45 à Hyet, il n'avait ni carte grise ni assurance. Il était positif au cannabis et à l'alcool. Son permis lui a été retiré et son véhicule immobilisé. Mais le lendemain rebelotte. Vers 17h dimanche à Boulot, les gendarmes contrôlent le même véhicule, avec le même conducteur, toujours positif au cannabis mais plus à l'alcool.

10 mois de prison dont 5 avec sursis

Jugé ce jeudi 8 juillet 2021 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le Franc-comtois a été condamné à 5 mois de prison ferme, et 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Son permis a été annulé pendant 6 mois. Il écope également d'une amende de 600 euros.