Contrôle judiciaire et interdiction de stade pour deux supporters d'Uckange après les incidents à Heillecourt

Les deux supporters d'Uckange, interpellés et placés en garde à vue dimanche en marge d'une rencontre de Coupe de France à Heillecourt (54), ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 20 janvier 2023 à Nancy. Ils ont également interdiction de se rendre à Heillecourt et interdiction de se rendre dans tout stade pour assister à un match de l’équipe de football d’Uckange.

Les deux individus, habitants d'Uckange, sont accusés d'avoir participé aux débordements qui ont provoqué l'interruption de la rencontre opposant les deux clubs de Régionale 2 pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Heillecourt menait 3-1 quand l'arbitre, par mesure de sécurité, avait renvoyé les vingt-deux acteurs au vestiaire à cinq minutes de la fin. La Fédération Française de Foot doit statuer sur le sort de la partie et sur d'éventuelles sanctions .

Matraque télescopique

Plusieurs dizaines de personnes, pour certaines cagoulées, s'étaient mêlées aux supporters venu dans le cadre du déplacement officiel organisé par le club d'Uckange. Ils ont proféré des insultes, allumé des fumigènes et provoqué des incidents avec les forces de l'ordre. Selon le procureur de la République de Nancy, l'un des deux mis en cause a été aperçu par un policier hors service avec une matraque télescopique. Une quinzaine de personnes ont alors tenté de s'opposer à son interpellation par les policiers.

Le premier est poursuivi pour introduction d’arme dans une enceinte sportive, détention de fusée ou artifice, rébellion, outrage et menaces de mort à l'encontre des forces de l'ordre. Le second pour violence sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, outrage et détention de stupéfiants.