Contrôlé positif aux stupéfiants, un conducteur de l'Eure perd son permis obtenu une heure plus tôt

Un jeune conducteur de Pont-Audemer, dans l'Eure, a perdu son permis de conduire presque aussitôt après l'avoir obtenu. Il allait chercher son certificat de réussite à l'examen quand il a été contrôlé par les gendarmes. Test positif aux stupéfiants. Son permis lui a été retiré.

C'est la gendarmerie de l'Eure qui raconte l'histoire sur sa page Facebook. Il est 14h30 le 15 novembre dernier à la sortie de Pont-Audemer, dans l'Eure, quand le peloton motorisé de gendarmerie de Bourg-Achard arrête un conducteur, dans le cadre d'un banal contrôle routier. Le test d'alcoolémie est négatif, mais le jeune homme n'a pas l'air dans son état normal.

Le test salivaire vire au rouge

"Il a l'air abattu, il a le teint pâle, les pupilles dilatées" raconte l'un des gendarmes. Les militaires décident donc de procéder à un test salivaire de dépistage des stupéfiants et questionnent le jeune homme. Celui ci leur explique qu'il a passé le permis deux jours plus tôt. On vient de l'appeler pour lui dire qu'il a réussi l'examen. Il se rend justement à l'auto-école pour retirer le certificat qui le prouve.

En attendant le résultat du test, les militaires l'autorisent donc à s'y rendre à pied. L'auto-école se trouve juste en face du point de contrôle. Mais au retour, le test a viré au rouge ! Le conducteur, âgé de 23 ans, reconnait qu'il a fumé du cannabis la veille et qu'il en consomme régulièrement.

"Vous venez de battre un record..."

Les gendarmes lui retirent donc immédiatement son permis de conduire. "Vous venez de battre un record" leur répond le jeune homme sans se démonter, "je l'ai seulement depuis une heure". C'est le tribunal d'Evreux qui décidera s'il doit repasser les épreuves.