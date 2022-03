Contrôlé pour un téléphone au volant à La Fare-les-Oliviers, il cachait 530 kg de cannabis

Les gendarmes du peloton autoroute de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ne s'attendaient probablement pas à cette découverte. Mercredi 23 mars, en fin d'après-midi, ils se trouvent en mission de lutte contre l’insécurité routière à la jonction des autoroutes A7 et A8, quand ils constatent qu’un automobiliste circulant vers Marseille est en train de téléphoner au volant. Les militaires décident d’intercepter le véhicule pour le contrôler à une sortie d'autoroute à la Fare-Les-Oliviers.

En s'approchant de l'utilitaire blanc, les gendarmes remarquent l'attitude suspecte du conducteur. Ses réponses incohérentes vont également les encourager à approfondir leur contrôle. C'est à ce moment là qu'ils décèlent une odeur de cannabis se dégageant de l'habitacle.

530 kg de drogue cachés dans des bagages

Les intuitions sont confirmées : la perquisition du véhicule met au jour 530 kg de résine de cannabis conditionnés en paquets de 100 grammes et entreposés dans des valises, cartons et sacs de sport. Cette saisie représente une valeur marchande de plus de quatre millions d’euros.

A l’issue de sa garde à vue, le conducteur mis en cause a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Luynes. L’enquête qui se poursuit est confiée à la section de recherches de Marseille.