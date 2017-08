Contrôle routier d’envergure en Lozère

Les gendarmes de Lozère ont mené une opération de contrôle routier sur l’A75. Ils se veulent particulièrement visibles en ce week-end prolongé du 15 aout.

Avec leurs gilets jaune fluo et leurs motos, impossible de les rater et les automobilistes, bien conscients de leur présence, ralentissent déjà. Disposés le long de l'A75 sur l'aire de repos de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené une opération de contrôle routier pendant deux heures mardi après-midi, sous le commandement du colonel Fonseca et du Capitaine Resneau.

Pour le capitaine, cette action a un seul objectif : « Nous sommes là pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route. »

Bilan 17 infractions en deux heures © Radio France - Said Makhloufi

Les gendarmes veulent surtout marquer leur présence, pour inciter les automobilistes à prendre conscience des dangers de la route.

En deux heures de contrôle le bilan est de 17 infractions pour des excès de vitesse dont quatre rétentions du permis de conduire.

Le nombre de morts sur la route est plus élevé depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année cinq personnes ont perdu la vie sur les routes de Lozère, contre quatre tués sur la même période en 2016. 30 accidents corporels pour 32 en 2016, et 31 blessés pour 39 en 2016.

La cause principale retenue dans les accidents en Lozère reste la vitesse inadaptée, cause de 20 accidents sur les 30.

Les deux roues motorisés sont la catégorie la plus touchée, alors que les motards ne représentent que 2% du trafic. 17 motards sont impliqués sur les 30 accidents corporels dénombrés.

L'engagement des forces de l’ordre est important afin de lutter contre l’insécurité routière. Ils ont procédé, en Lozère, sur les six premiers mois de l’année à de nombreux contrôles avec 231 véhicules immobilisés, 57 vitesses de plus de 40 km/h constatés, plus de 17000 (17556) dépistages alcoolémie, avec 76 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 35 conduites après usage de stupéfiants pour 121 permis suspendus.