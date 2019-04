Contrôlés à 161 et 163 km/h : deux jeunes fous du volant sur la RN27 entre Rouen et Dieppe

Par Antoine Sabbagh, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été arrêtés dimanche après-midi : ils faisaient la course et ont été contrôlés à 161 et 163 km/h. Leurs permis de conduire leur ont été retirés.