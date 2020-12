Contrôlés à 175 km/h, ils faisaient la course en Porsche et Lamborghini sur la D101

Ce dimanche après-midi, les gendarmes ont contrôlé deux véhicules, une Porsche Caïman et une Lamborghini Huracan à 175 km/h pour la première, et 148 km/h pour la deuxième. Les conducteurs faisaient la course sur la D101, ils sont repartis sans leur permis et sans leur bolide.