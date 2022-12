Contrôlés à 221 km/h sur l'A9 : un marseillais et un montpelliérain stoppés par l'Alpine des gendarmes du Gard

La Renault Alpine des gendarmes du Gard a donné une leçon à deux chauffards qui jouaient à la course poursuite sur l'A9, mercredi dernier (7 décembre). Vers 23h à hauteur de Vergèze, deux véhicules "faisaient la course en pensant être seuls et libres de faire ce que bon leur semblait", expliquent les gendarmes.Sauf que l'Alpine du peloton autoroute de Gallargues les a contrôlés à la vitesse de 221 km/h au lieu de 130. Au volant : un jeune marseillais à bord d'une puissante voiture de sport allemande et un jeune montpelliérain au volant d'un gros SUV de marque allemande.

Les véhicules ont été placés en fourrière pour une semaine et les permis des conducteurs ont été immédiatement retirés.