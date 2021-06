Contrôles au faciès, égalité des chances, justice : le procureur de Roanne à la rencontre des habitants

Deux heures de discussion entre un procureur de la République et des habitants de Roanne, en-dehors du palais de justice : après une première rencontre au Coteau, le magistrat Abdelkrim Grini s'est à nouveau plié à l'exercice au centre social Condorcet de Roanne dans la Loire, sur invitation de la mairie. Avec une vingtaine de jeunes du quartier du Parc des sports, il a évoqué leurs relations avec la justice, la police, mais aussi l'école.

Un enfant de quartier devenu procureur de la République

Abdelkrim Grini s'est servi de son propre parcours pour toucher les jeunes. Issu du quartier de La Paillade à Montpellier, rien dans ses origines sociales ne le prédestinait à devenir avocat puis procureur. "Je connais la vie de quartier, les difficultés, la délinquance, l''étiquette qui colle", raconte-t-il.

Un récit qui fait écho au sentiment d'injustice dont parlent les jeunes lors de la réunion. "Certaines jeunes, dès le collège, on ne leur parle que de la filière pro, on ne leur dit pas qu'ils peuvent réussir en général, décrit Ismaïl, déclaré porte-parole de ses camarades. C'est toujours la même chose : toujours le BTP. On est voué à avoir du travail de seconde zone."

Le procureur de Roanne refuse la fatalité qui s'exprime et insiste sur le rôle de l'école dans l'ascension sociale : "je n'ai pas la prétention d'être un modèle. Mais lorsqu'on se donne les moyens, ou quand on veut, on peut." Ismaïl trouve l'exemple "motivant" mais reste sceptique : "c'est minoritaire. Je ne pense pas qu'il y a ait deux procureurs de la République à La Paillade. Par contre, dans le 16e arrondissement de Paris, il doit y en avoir plus d'un." Pour contrer les destins tout tracés, le procureur de Roanne insiste : son tribunal est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent découvrir les métiers de la justice, par exemple en stage.

Apaiser les relations avec la police

Le procureur et les jeunes ont ensuite évoqué les relations avec la police municipale. Contrôles "jusqu'à vingt fois par jour", provocations répétées, crainte de "représailles" : les griefs sont nombreux même si tous n'osent pas s'exprimer. Si elles existent, ces situations ne doivent pas mener les jeunes à commettre l'irréparable, soupire Abdelkrim Grini : "l'intelligence, c'est de ne pas répondre. Sinon, de victime, vous devenez auteur."

Pendant deux heures, le procureur tente aussi de répondre à une certaine défiance vis-à-vis de la justice : "je suis ouvert à tout le monde. Le tribunal, tout le monde le connaît. Vous m'écrivez, vous me saisissez, vous déposez plainte." Il lance une invitation à suivre une audience au tribunal correctionnel de Roanne. Ismaïl ira, avec des amis : "bien sûr que ça nous intéresse de voir comment les affaires sont traitées, notamment celles sur la discrimination." A l'issue de la rencontre, il regrette simplement de ne pas avoir le même rapport de proximité avec les policiers.